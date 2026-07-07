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Auteur: faits divers

Déclaré mort, un enfant de 18 mois se réveille à la morgue

Les faits remontent au 8 février en fin d'après-midi en Arizona, aux Etats-Unis.

Un couple a laissé son fils de 18 mois dans la piscine, sans surveillance, pour aller regarder la finale du Super Bowl.

Les parents retrouveront leur enfant en train de flotter, inanimé, à la surface de l'eau, le visage tourné vers le fond.

Ils l'ont extrait de l'eau et lui ont pratiqué des massages cardiaques, en attendant les secours.

Vincent Lorenzo a été transporté par les policiers dans un hôpital de la banlieue de Phoenix, où un médecin a constaté son décès.

Le corps de la jeune victime a été transporté à la morgue. Quatre heures après l'annonce du décès, plusieurs médecins légistes ont constaté avec effroi que l'enfant respirait encore.

Vincent est immédiatement transporté dans un autre hôpital pour enfants à Phoenix où les médecins sont parvenus à le réanimer.

Les jours de l'enfant ne sont plus en danger. Vincent Lorenzo est aujourd'hui en convalescence et fait l'objet d'une thérapie intensive et d'un suivi médical régulier.

Deux enquêtes sont actuellement en cours. La première à l'encontre des parents qui ont avoué avoir fumé du cannabis le matin de la noyade.

Une seconde à l'encontre du Dr Aryan Toosi qui aurait abusé de son autorité face aux policiers contestant l'annonce du décès, leur lançant :

"Faites ce que vous avez à faire et laissez-moi faire ce que j’ai à faire [...] J’ai fait des études de médecine pour une raison". Alors qu’une cagnotte soutient la famille, les investigations se poursuivent.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un enfant de 18 mois, déclaré mort après une noyade dans une piscine en Arizona, s'est réveillé à la morgue quatre heures plus tard. - Les parents, qui avaient laissé l'enfant sans surveillance pour regarder le Super Bowl, ont admis avoir fumé du cannabis le matin de l'incident. - Deux enquêtes sont en cours : l'une contre les parents et l'autre contre le médecin ayant déclaré le décès, accusé d'avoir abusé de son autorité.