France/Bac 2026 : Jour J pour les résultats le 7 juillet, mode d'emploi
C’est le moment tant attendu par des milliers de lycéens. En France, la proclamation des résultats du Baccalauréat 2026 (filières générale, technologique et professionnelle) est fixée au mardi 7 juillet 2026, comme l'a annoncé le ministère de l’Éducation nationale.
Les candidats pourront découvrir leur verdict soit par affichage traditionnel dans leur centre d’examen, soit directement sur internet.
Pour découvrir votre décision sans bouger de chez vous, la démarche est simple et entièrement gratuite :
Attention à la saturation : En raison de l'afflux massif de connexions simultanées, les serveurs risquent d'être ralentis le jour J. Si la page ne s'affiche pas, pas de panique : armez-vous de patience et réessayez à plusieurs reprises.
Les horaires de publication varient selon les académies. Les premiers verdicts tomberont dès 11 heures pour certaines régions, tandis que d'autres devront patienter jusqu'aux alentours de 14 h 30.
À la découverte des notes, trois issues sont possibles pour les candidats : être admis, être recalé, ou devoir passer par les épreuves de rattrapage (oraux de contrôle).
Une précision de taille a d'ailleurs été apportée lors de la conférence de presse des examens 2026 par Édouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale :
« Désormais, un candidat qui, au terme des épreuves finales, obtient une moyenne inférieure à 8/20, ne pourra plus voir sa note arrondie ou rehaussée à 8 pour être admis au rattrapage. »
À la sortie des centres d'examen, l'ambiance oscillait entre soulagement et appréhension. Rencontrés au lycée Henri-Bergson à Paris, plusieurs candidats ont partagé leur ressenti :
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