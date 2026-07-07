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Il vole 40 000 euros dans un coffre-fort et les remplace par des faux billets de jeux de société : un banquier sud-coréen arrêté

Auteur: Le parisien

il y a 4 jours 413 Lectures 0 Commentaires | English
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Il vole 40 000 euros dans un coffre-fort et les remplace par des faux billets de jeux de société : un banquier sud-coréen arrêté

Un responsable d’agence de la Korean Credit Union en Corée du Sud a dérobé 40 000 euros en remplaçant les vrais billets par de la fausse monnaie de jeux de société achetée sur Internet.

Une technique si simple qu’elle en devient redoutable. Le responsable d’une agence de la banque Korean Credit Union situé à Gyeongju (Corée du Sud) a été arrêté fin juin après avoir détourné 70 millions de wons en liquide, soit 40 000 euros, rapporte la chaîne publique sud-coréenne SBS

Les faits se sont produits en janvier, lorsque les dizaines de millions de wons en billets de 50 000 ont peu à peu disparu des stocks de la banque. Pour ne pas se faire prendre, l’homme dont l’identité n’a pas été révélée, a utilisé un subterfuge des plus simples : substituer les véritables billets stockés dans le coffre-fort de l’établissement bancaire par des fac-similés issus de jeux de société, qu’il avait achetés en masse sur Internet.

Des personnages de dessin animé sur les fausses coupures

Seul un autre employé était présent au sein de cette agence bancaire, ce qui a permis de ne pas éveiller les soupçons, malgré la présence de personnages de dessin animé sur les fausses coupures, facilement reconnaissables. Toutefois, c’est bien un collègue du directeur d’agence qui a fini par remarquer des sorties suspectes et signalé les faits à sa hiérarchie.

La Korean Credit Union a d’abord lancé une enquête interne. Ce n’est qu’à l’issue de celle-ci que le détournement a été signalé aux autorités sud-coréennes. « Nous avons immédiatement licencié (l’individu), et l’affaire a été réglée puisque les fonds volés ont été remboursés », a précisé la structure bancaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un responsable d'agence de la Korean Credit Union a volé 40 000 euros en remplaçant des billets par de la fausse monnaie de jeux de société achetée sur Internet. - Les faits ont eu lieu en janvier, et le voleur a profité de la présence d'un seul autre employé pour ne pas éveiller les soupçons. - Un collègue a signalé des sorties suspectes, menant à une enquête interne, un licenciement et un remboursement des fonds volés.
Auteur: Le parisien
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026

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