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Auteur: rfi.fr

Les États-Unis réinstaurent leurs sanctions sur le pétrole iranien après les attaques dans le détroit d’Ormuz

Un troisième navire a été touché par un projectile non identifié dans le détroit d'Ormuz, a rapporté mardi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, au lendemain d'une attaque similaire, attribuée par le Qatar à l'Iran. Cette instabilité dans le détroit d'Ormuz fait repartir à la hausse les prix du pétrole. Les États-Unis annoncent réinstaurer leurs sanctions sur le pétrole iranien et dénoncent les actes de Téhéran dans le détroit d'Ormuz. Mardi soir, le cercueil de l'ayatollah Khamenei est arrivé en Irak, à la veille de cortèges funéraires dans deux villes saintes du pays. Les autorités italiennes et israéliennes annoncent par ailleurs la tenue d'une session de pourparlers directs entre Israël et le Liban. Les discussions doivent se tenir à Rome, les 15 et 16 juillet.

Ce qu'il faut retenir

► Un troisième navire a été touché en 24h par un projectile non identifié dans le détroit d'Ormuz, a rapporté mardi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, au lendemain d'une attaque similaire, attribuée par le Qatar à l'Iran. Le Qatar avait peu de temps auparavant accusé l'Iran d'avoir ciblé un de ses méthaniers alors qu'il transitait au large des côtes d'Oman.

► L'instabilité qui persiste dans le détroit d'Ormuz, avec de nouveaux signalements portant à trois le nombre de navires attaqués en 24h, a fait repartir les cours du pétrole à la hausse. Ce 7 juillet, vers 15h30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, prenait 3,01 % à 74,16 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en août, gagnait 2,76 % à 70,44 dollars.

► Les États-Unis réinstaurent leurs sanctions sur le pétrole iranien et dénoncent les actes de Téhéran dans le détroit d'Ormuz.

► Une session de pourparlers directs entre Israël et le Liban doit se dérouler mi-juillet à Rome. Elle a été annoncée par les autorités italiennes et israéliennes. Sa tenue prévue les 15 et 16 juillet se tiendra dans le contexte des tensions qui se poursuivent au Sud-Liban.

► Le 7 juillet dans la soirée, le cercueil de l'ayatollah Khamenei est arrivé à l'aéroport international de Najaf en Irak, à la veille de cortèges funéraires dans deux villes saintes du pays.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un troisième navire a été touché par un projectile non identifié dans le détroit d'Ormuz, selon l'agence UKMTO. - Les États-Unis réinstaurent leurs sanctions sur le pétrole iranien après les attaques dans le détroit d'Ormuz. - Les prix du pétrole ont augmenté, le baril de Brent prenant 3,01 % à 74,16 dollars.