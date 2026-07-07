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International

Soudan: des villages entiers rasés au Darfour, à la frontière avec le Tchad, selon l'ONU

Auteur: rfi.fr

il y a 3 jours 564 Lectures 0 Commentaires | English
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Soudan: des villages entiers rasés au Darfour, à la frontière avec le Tchad, selon l'ONU

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Au Darfour de l’Ouest, près de la frontière tchadienne, l’ONU et des rescapés rapportent qu’une série d’attaques des paramilitaires des Forces de soutien rapide a détruit plusieurs villages, tué des civils et poussé des milliers de personnes à fuir. Selon l’Organisation internationale des migrations, plus de 3 500 habitants de Wadi Fungo, dans la localité d’Oum Barou, ont fui vendredi. Les combats s’intensifient dans la région entre l’armée régulière et ses alliés, d’un côté, et les FSR, de l’autre.

Deux frères rescapés soudanais ont témoigné auprès de l’Agence France-Presse (AFP), lundi 6 juillet, après avoir atteint Tiné, ville située à la frontière avec le Tchad.

Ils ont décrit l’assaut mené par des dizaines de véhicules des FSR, des habitants morts dans la rue et laissés sans sépulture, des maisons incendiées : « Nous avons traversé deux villages réduits en cendres. Les corps gisaient à même le sol », expose l'un des deux frères qui a fui avec sa femme et ses enfants. 

Autre témoin, Mohamad Adam, qui a perdu deux de ses frères dans une autre attaque. Il affirme que les FSR ont « incendié les maisons et tué ceux qui n'avaient pas pu fuir ».

En octobre 2025, les FSR ont conquis el-Fasher, dernier bastion de l'armée soudanaise au Darfour. Selon l'ONU, cette attaque présente « les signes distinctifs du génocide » car elle a principalement ciblé la communauté zaghawa. Cette communauté a été visée à el-Fasher, tout comme à el-Geneina au tout début de la guerre.

« Des crimes contre l'humanité » et un « nettoyage ethnique ont été commis durant cette attaque », a conclu Amnesty International, dans un rapport récent.

Depuis, les FSR continuent leur percée vers l'ouest, attaquant les enclaves toujours contrôlées par l'armée et ses alliés. L’armée réplique depuis quelques jours aux alentours d’el-Geneina, capitale du Darfour de l’Ouest.

L’ONU, les ONG de défense des droits humains et des témoins rapportent, depuis le début de la guerre, de nombreux crimes de guerre attribués aux FSR : sièges et destructions de camps de réfugiés, violences sexuelles systématiques et massacres fondés sur l’appartenance ethnique, notamment contre les Zaghawa vivant au Darfour du Nord.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Des villages entiers ont été rasés au Darfour Ouest par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), selon l'ONU et des rescapés. - Plus de 3 500 habitants de Wadi Fungo ont fui vendredi, et des témoins rapportent des corps dans les rues et des maisons incendiées. - L'ONU et Amnesty International qualifient ces attaques de "génocide" et de "nettoyage ethnique", ciblant notamment la communauté zaghawa.
Auteur: rfi.fr
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026

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