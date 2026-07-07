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Auteur: ivoirematin

Fact-Checking : Non, le ministère de la Communication n'a pas annoncé de visite d'Iyad Ag Ghali en Côte d'Ivoire

Un communiqué largement partagé sur les réseaux sociaux attribue au ministère ivoirien de la Communication l'annonce d'une visite officielle d'Iyad Ag Ghali, chef du groupe terroriste de la Coalition des mouvements de l'Azawad (JNIM), en Côte d'Ivoire. C'est FAUX. Le document en question est une grossière contrefaçon.

Les faits en un coup d'œil

La rumeur : Un prétendu communiqué officiel affirme que le leader d'Ansar Dine et du JNIM, Iyad Ag Ghali, est attendu à Abidjan pour des discussions bilatérales. Le verdict : Document falsifié. Le ministère de la Communication n'a jamais produit ni publié ce texte. L'objectif de l'infox : Manipuler l'opinion publique et créer des tensions diplomatiques ou sécuritaires dans la région.

Pourquoi c'est un faux : les indices qui trahissent la manipulation

L'analyse du document partagé en ligne permet rapidement de déceler plusieurs anomalies grossières, typiques des campagnes de désinformation :

Identité visuelle obsolète ou modifiée : Le logo, la charte graphique et la mise en page ne correspondent pas aux normes officielles actuellement en vigueur au sein des ministères ivoiriens. Absence de canaux officiels : Ce communiqué n'apparaît sur aucun des canaux de communication légitimes du gouvernement (site web officiel, pages certifiées Facebook ou X du ministère). Incohérence diplomatique majeure : Iyad Ag Ghali est un chef terroriste internationalement recherché et sous sanctions. L'annonce d'une "visite officielle" par un État souverain comme la Côte d'Ivoire est une aberration totale sur le plan diplomatique et sécuritaire.

La réaction des autorités

Contacté par les services de vérification de faits, le ministère de la Communication a formellement démenti être l'auteur de ce document. Les autorités rappellent régulièrement aux usagers des réseaux sociaux de faire preuve de vigilance et de ne se fier qu'aux communiqués diffusés sur les plateformes gouvernementales vérifiées (portail officiel du gouvernement, pages ministérielles certifiées).

Note de la rédaction : En période de tensions régionales, la circulation de faux documents administratifs est une stratégie courante pour désinformer. Vérifiez toujours la source avant de partager.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un faux communiqué attribué au ministère ivoirien de la Communication annonce une visite officielle d'Iyad Ag Ghali, chef terroriste, en Côte d'Ivoire. - Le ministère a démenti formellement être l'auteur du document, qui présente des anomalies comme un logo obsolète et une absence sur les canaux officiels. - L'objectif de cette infox est de manipuler l'opinion publique et de créer des tensions diplomatiques ou sécuritaires dans la région.