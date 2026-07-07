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Auteur: Ivoirematin.com

San Pedro : la gestion de la maire Nakaridja Cissé vivement contestée par quatre adjoints

La mairie de San Pedro traverse une nouvelle zone de turbulences. Selon des informations de l’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, quatre adjoints au maire dénoncent de « graves dysfonctionnements » dans la gestion de la commune dirigée par Nakaridja Cissé.

Déjà fragilisée en 2022 par un scandale de trafic de drogue ayant impliqué plusieurs cadres de la ville, dont l’ancien chef de la police, San Pedro fait aujourd’hui face à une crise politique au cœur de son conseil municipal.

Dans un courrier consulté par Jeune Afrique, les élus contestataires évoquent plusieurs irrégularités présumées, notamment un manque de transparence dans la passation des marchés publics, des blocages de salaires d’agents municipaux, des recrutements de proches de la maire ainsi qu’une gestion contestée des subventions destinées aux associations locales.

Les quatre adjoints assurent que leur démarche n’est guidée « ni par un esprit de confrontation ni par une quelconque considération politique ou personnelle ». Ils affirment avoir privilégié le dialogue et saisi plusieurs structures, dont la Direction générale de la décentralisation et du développement local (DGDDL), les services préfectoraux de San Pedro et la Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG), sans obtenir, selon eux, de réponse satisfaisante.

Les contestataires dénoncent également des mesures de rétorsion qu’ils qualifient de pressions et d’intimidations. « Nos bureaux ont été vidés, les serrures changées et nos indemnités gelées », affirment-ils.

Ces accusations sont rejetées par des proches de la maire. Mory Sylla, conseiller municipal favorable à Nakaridja Cissé, parle « d’allégations infondées » et estime que les frondeurs mèneraient un combat personnel.

Cette crise intervient dans une commune stratégique de plus de 400 000 habitants, considérée comme l’un des poumons économiques de la Côte d’Ivoire grâce à son port, premier point d’exportation du cacao en Afrique.

Le climat politique local reste marqué par les tensions de l’élection municipale de 2023. Après avoir échoué à obtenir l’investiture du RHDP face au maire sortant Félix Miézan Anoblé, Nakaridja Cissé avait maintenu sa candidature en indépendante. Après un premier scrutin annulé par le Conseil d’État, elle avait finalement remporté l’élection rejouée en décembre 2023 avec 50 % des suffrages.

À San Pedro, cette nouvelle crise ravive les interrogations sur la gouvernance municipale et plonge davantage la mairie dans une période d’incertitude.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Quatre adjoints au maire de San Pedro dénoncent des "graves dysfonctionnements" dans la gestion de Nakaridja Cissé, notamment un manque de transparence dans les marchés publics et des blocages de salaires. - Les contestataires affirment avoir saisi plusieurs autorités sans réponse satisfaisante et dénoncent des mesures de rétorsion, comme le gel de leurs indemnités et le changement de serrures de leurs bureaux. - Des proches de la maire rejettent ces accusations, les qualifiant d'"allégations infondées" et de combat personnel, dans un contexte de tensions politiques locales depuis l'élection municipale de 2023.