Abidjan : 54 enfants des rues mis à l'abri face aux intempéries par la ministre Nassénéba Touré
En pleine saison des pluies, le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant intensifie ses actions de protection. Une maraude nocturne menée le week-end dernier à Cocody et Yopougon a permis de secourir des dizaines de mineurs en danger.
Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juillet 2026, la ministre Nassénéba Touré a personnellement dirigé une opération de maraude dans les communes de Cocody et Yopougon. Cette descente sur le terrain s'est soldée par le retrait de 54 enfants vulnérables, immédiatement transférés vers le Bureau d’écoute et d’orientation de Songon pour une prise en charge globale.
Cette action d'urgence vise avant tout à protéger ces jeunes des dangers immédiats de la saison des pluies, marquée par des risques d'inondations, d'éboulements et de maladies vectorielles.
« Je refuse de voir nos enfants dormir sous la pluie, au milieu des eaux sales et des maladies. Chaque nuit passée dehors est un danger supplémentaire », a martelé la ministre, constatant sur place des cas de forte fièvre et une extrême précarité.
Cette maraude s'inscrit dans la continuité du Programme de protection des enfants et adolescents vulnérables (PPEAV). Le ministère rappelle que son action ne s'arrête pas à une mise à l'abri temporaire, mais s'articule autour d'un suivi social, éducatif et médical complet.
Entre 2021 et 2026, le bilan des interventions s'avère significatif :
« Nous ne nous contentons pas de retirer les enfants de la rue pour une nuit. Nous travaillons à leur offrir un avenir », a soutenu Nassénéba Touré, évoquant les efforts menés pour renforcer les capacités des familles et les partenariats avec les centres de formation.
Face à cette problématique, la ministre a interpellé les parents et les communautés sur leur devoir de protection, rappelant que la rue ne peut être une fatalité. Les familles en difficulté sont invitées à solliciter les services sociaux ou à utiliser le numéro vert 116 pour signaler tout enfant en situation de vulnérabilité.
En réaffirmant l'engagement du gouvernement ivoirien, Nassénéba Touré a rappelé que la protection de l'enfance demeure une priorité absolue, d'autant plus cruciale durant cette période de fortes intempéries.
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