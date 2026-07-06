Securite

Auteur: ivoirematin

Abidjan : 54 enfants des rues mis à l'abri face aux intempéries par la ministre Nassénéba Touré

En pleine saison des pluies, le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant intensifie ses actions de protection. Une maraude nocturne menée le week-end dernier à Cocody et Yopougon a permis de secourir des dizaines de mineurs en danger.

Une intervention d'urgence face aux risques climatiques et sanitaires

Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juillet 2026, la ministre Nassénéba Touré a personnellement dirigé une opération de maraude dans les communes de Cocody et Yopougon. Cette descente sur le terrain s'est soldée par le retrait de 54 enfants vulnérables, immédiatement transférés vers le Bureau d’écoute et d’orientation de Songon pour une prise en charge globale.

Cette action d'urgence vise avant tout à protéger ces jeunes des dangers immédiats de la saison des pluies, marquée par des risques d'inondations, d'éboulements et de maladies vectorielles.

« Je refuse de voir nos enfants dormir sous la pluie, au milieu des eaux sales et des maladies. Chaque nuit passée dehors est un danger supplémentaire », a martelé la ministre, constatant sur place des cas de forte fièvre et une extrême précarité.

Le bilan du PPEAV (2021-2026) : Au-delà de l'urgence, une insertion durable

Cette maraude s'inscrit dans la continuité du Programme de protection des enfants et adolescents vulnérables (PPEAV). Le ministère rappelle que son action ne s'arrête pas à une mise à l'abri temporaire, mais s'articule autour d'un suivi social, éducatif et médical complet.

Entre 2021 et 2026, le bilan des interventions s'avère significatif :

209 maraudes organisées. 7 431 enfants et adolescents pris en charge. 3 003 réunifications familiales réussies. 2 603 réintégrations scolaires. 2 082 orientations vers la formation professionnelle ou l'apprentissage. 815 prises en charge spécialisées (santé, traitement des addictions).

« Nous ne nous contentons pas de retirer les enfants de la rue pour une nuit. Nous travaillons à leur offrir un avenir », a soutenu Nassénéba Touré, évoquant les efforts menés pour renforcer les capacités des familles et les partenariats avec les centres de formation.

Appel à la responsabilité communautaire : Le 116 pour signaler le danger

Face à cette problématique, la ministre a interpellé les parents et les communautés sur leur devoir de protection, rappelant que la rue ne peut être une fatalité. Les familles en difficulté sont invitées à solliciter les services sociaux ou à utiliser le numéro vert 116 pour signaler tout enfant en situation de vulnérabilité.

En réaffirmant l'engagement du gouvernement ivoirien, Nassénéba Touré a rappelé que la protection de l'enfance demeure une priorité absolue, d'autant plus cruciale durant cette période de fortes intempéries.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La ministre Nassénéba Touré a dirigé une maraude nocturne à Cocody et Yopougon, retirant 54 enfants vulnérables des rues pour les transférer vers un centre d’accueil à Songon. - L’opération vise à protéger les enfants des dangers de la saison des pluies, comme les inondations, éboulements et maladies vectorielles. - Le Programme de protection des enfants et adolescents vulnérables (PPEAV, 2021-2026) a permis 209 maraudes, 7 431 prises en charge et 3 003 réunifications familiales.