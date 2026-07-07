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Maltraitance animale : Le CACCI porte plainte après la mort tragique de plusieurs chiens

Auteur: ivoirematin

il y a 4 jours 956 Lectures 0 Commentaires | English
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Maltraitance animale : Le CACCI porte plainte après la mort tragique de plusieurs chiens

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Une vive vague d'indignation secoue la Côte d'Ivoire suite à des révélations de cruauté envers les animaux. Face à la mort présumée de plusieurs chiens dans des conditions douloureuses, le Comité des amis canins de Côte d'Ivoire (Cacci) a décidé de porter l'affaire devant la justice.

Une action en justice immédiate

Le dimanche 5 juillet 2026, les membres du Cacci se sont rassemblés en urgence à Cocody-Angré. Au cours de cette rencontre de crise, le président de l'association, Souleymane Titi Touré, a officialisé le dépôt d'une plainte auprès de la gendarmerie de Cocody contre les auteurs présumés de ces actes de barbarie.

Cette réaction juridique fait directement suite à la diffusion d'images et d'informations alarmantes sur les réseaux sociaux, documentant des tortures et des mises à mort de canidés.

Un constat alarmant sur la condition canine

L'objectif de cette réunion extraordinaire était clair : dresser un état des lieux, harmoniser la position des acteurs du secteur et planifier des actions concrètes pour renforcer la protection animale.

Souleymane Titi Touré n'a pas caché son émotion et sa colère face à la récurrence de ces actes :

« Le constat est amer. Chaque jour, des chiens sont abattus, abandonnés, affamés, tués, voire empoisonnés, parfois sous le regard indifférent de la société. »

Appel à la mobilisation générale

Réaffirmant l'engagement indéfectible du Cacci pour le bien-être animal, son président a lancé un appel solennel à l'union. L'association invite l'ensemble de la communauté canine à se mobiliser massivement pour défendre cette cause :

  1. Les éleveurs et éducateurs canins
  2. Les représentants d'associations de protection animale
  3. Les passionnés et propriétaires de chiens

L'objectif affiché est d'instaurer une synergie durable pour éradiquer toute forme de maltraitance et garantir un traitement digne aux animaux en Côte d'Ivoire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le CACCI a déposé une plainte après la mort présumée de plusieurs chiens dans des conditions douloureuses. - L'association a réagi suite à la diffusion d'images de tortures et de mises à mort de canidés sur les réseaux sociaux. - Le président du CACCI a dénoncé la récurrence d'actes de cruauté et appelé à une mobilisation générale pour la protection animale.
Auteur: ivoirematin
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026

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