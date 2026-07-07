Maltraitance animale : Le CACCI porte plainte après la mort tragique de plusieurs chiens
Une vive vague d'indignation secoue la Côte d'Ivoire suite à des révélations de cruauté envers les animaux. Face à la mort présumée de plusieurs chiens dans des conditions douloureuses, le Comité des amis canins de Côte d'Ivoire (Cacci) a décidé de porter l'affaire devant la justice.
Le dimanche 5 juillet 2026, les membres du Cacci se sont rassemblés en urgence à Cocody-Angré. Au cours de cette rencontre de crise, le président de l'association, Souleymane Titi Touré, a officialisé le dépôt d'une plainte auprès de la gendarmerie de Cocody contre les auteurs présumés de ces actes de barbarie.
Cette réaction juridique fait directement suite à la diffusion d'images et d'informations alarmantes sur les réseaux sociaux, documentant des tortures et des mises à mort de canidés.
L'objectif de cette réunion extraordinaire était clair : dresser un état des lieux, harmoniser la position des acteurs du secteur et planifier des actions concrètes pour renforcer la protection animale.
Souleymane Titi Touré n'a pas caché son émotion et sa colère face à la récurrence de ces actes :
« Le constat est amer. Chaque jour, des chiens sont abattus, abandonnés, affamés, tués, voire empoisonnés, parfois sous le regard indifférent de la société. »
Réaffirmant l'engagement indéfectible du Cacci pour le bien-être animal, son président a lancé un appel solennel à l'union. L'association invite l'ensemble de la communauté canine à se mobiliser massivement pour défendre cette cause :
L'objectif affiché est d'instaurer une synergie durable pour éradiquer toute forme de maltraitance et garantir un traitement digne aux animaux en Côte d'Ivoire.
Commentaires (0)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.