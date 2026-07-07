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Auteur: Ivoirematin.com

Bongouanou : trois femmes interpellées après l'excision présumée de cinq fillettes

Une dénonciation anonyme a conduit les forces de l'ordre à mettre fin à une séance présumée d'excision dans un domicile du quartier Kangandi, à Bongouanou. L'intervention de la police a permis de secourir cinq fillettes âgées de 5 à 8 ans, tandis que trois femmes ont été interpellées avant d'être déférées devant le parquet.

Selon un communiqué du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Bongouanou, les autorités ont été alertées dans la nuit du 1er juillet 2026 par le Commissaire de police de la ville, après qu'un citoyen a signalé un mouvement inhabituel de femmes accompagnées de jeunes filles dans une concession.

Sur instruction du Procureur, une équipe de police s'est immédiatement rendue sur les lieux. Les agents y ont découvert cinq fillettes qui venaient de subir une excision. Les victimes ont été évacuées vers un centre hospitalier pour recevoir des soins appropriés.

L'opération s'est soldée par l'interpellation de Sawadogo Assata (60 ans), Sawadogo Manata (72 ans) et Traoré Mariam (31 ans), mère de l'une des victimes.

Placées en garde à vue, les trois suspectes ont ensuite été présentées au parquet le mardi 7 juillet 2026. Elles sont poursuivies pour des faits de mutilation génitale féminine, une infraction réprimée par les articles 394 à 397 du Code pénal ivoirien.

Dans son communiqué, le Procureur de la République rappelle que l'excision demeure une pratique illégale en Côte d'Ivoire et invite les populations à y renoncer définitivement. Il prévient que toute personne impliquée dans de tels actes s'expose à des poursuites judiciaires et à de lourdes peines prévues par la loi.

Cette intervention met en lumière l'importance des signalements citoyens dans la lutte contre les violences faites aux enfants et réaffirme la volonté des autorités judiciaires de poursuivre avec fermeté les auteurs de mutilations génitales féminines.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Cinq fillettes de 5 à 8 ans ont été secourues lors d’une séance présumée d’excision à Bongouanou, après une dénonciation anonyme. - Trois femmes, dont la mère d’une victime, ont été interpellées et déférées devant le parquet pour mutilation génitale féminine. - Le Procureur rappelle que l’excision est illégale en Côte d’Ivoire et que les auteurs risquent de lourdes peines.