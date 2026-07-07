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Auteur: ivoirematin

Conflit foncier entre Kouto et Samorossoba : Bruno Koné appelle au dialogue et à l'apaisement

Le président du conseil régional de la Bagoué, Bruno Nabagné Koné, a fermement invité les populations de Kouto et de Samorossoba à renoncer à la violence et à privilégier la voie pacifique pour résoudre le différend foncier qui les oppose.

S'exprimant lors de la session ordinaire du conseil régional au centre culturel de Kouto, Bruno Koné a souligné que ces affrontements mettaient à mal la cohésion sociale et freinaient le développement économique de la région. Rappelant les profonds liens historiques et familiaux qui unissent ces communautés, il a insisté sur le fait qu'un conflit ne ferait que des perdants et a exhorté les deux parties à faire preuve de retenue en s'en remettant à la sagesse des anciens.

Le président de région a également demandé aux conseillers régionaux d'intensifier la sensibilisation de terrain concernant les lois foncières, rappelant que tout litige de cette nature doit être encadré par la loi et traité en collaboration avec les autorités administratives.

Ce conflit, qui a éclaté autour d'une parcelle rizicole située sur les berges du fleuve Bagoué, a causé une vingtaine de blessés. Pour rétablir définitivement la paix, le corps préfectoral, soutenu par le Médiateur de la République et les forces de défense et de sécurité, continue de multiplier les initiatives de médiation et de dialogue auprès des deux localités.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Bruno Koné appelle les populations de Kouto et Samorossoba à privilégier le dialogue pour résoudre leur conflit foncier. - Le conflit, lié à une parcelle rizicole sur les berges du fleuve Bagoué, a fait une vingtaine de blessés. - Le président de région demande aux conseillers d'intensifier la sensibilisation aux lois foncières et de collaborer avec les autorités.