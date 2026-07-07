Compass icon FIL ACTUALITÉS
Calendar icon
Saturday 11 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Ivoirematin TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Gagnoa : 48 heures après un meurtre au couteau, la BRI interpelle le principal suspect

Auteur: Ivoirematin.com

il y a 4 jours 1477 Lectures 0 Commentaires | English
image

Gagnoa : 48 heures après un meurtre au couteau, la BRI interpelle le principal suspect

🎧 Écouter l'article
0:00
--:--

Le quartier Libreville a été le théâtre d'un drame dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026. Un homme de 38 ans, identifié comme Z G Luc, planteur domicilié à Serihio, a perdu la vie à la suite d'une agression à l'arme blanche.

Alertés, les éléments de la Brigade de Recherche et d'Intervention (BRI) de Gagnoa ont aussitôt ouvert une enquête afin d'élucider les circonstances de ce meurtre.

Les premières constatations effectuées sur les lieux, appuyées par les témoignages recueillis, ont permis aux enquêteurs de remonter progressivement la piste d'un suspect. Les investigations ont conduit les policiers vers K Z, alias « Sromo Djata », âgé de 26 ans et résidant au quartier Sokoura Dioulabougou de Gagnoa.

Le mardi 30 juin 2026, soit moins de 48 heures après les faits, le présumé auteur a été localisé puis interpellé aux environs du Centre hospitalier régional (CHR) de Gagnoa.

Au cours de son audition, le suspect a reconnu son implication dans cette agression mortelle, selon des sources policières. Il a par ailleurs été formellement identifié par le témoin des faits lors d'une séance d'identification.

Les investigations se sont poursuivies et ont conduit les enquêteurs à retrouver l'arme présumée du crime. Celle-ci était dissimulée sous le siège conducteur d'un véhicule de transport en commun stationné à la gare routière de Gagnoa, où le mis en cause exerçait comme convoyeur.

Cette opération, menée avec célérité par la BRI de Gagnoa, a permis de faire rapidement la lumière sur cette affaire qui a plongé une famille dans le deuil.

Le suspect a été déféré devant le Tribunal de première instance de Gagnoa, où il devra répondre des faits qui lui sont reprochés.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un homme de 38 ans, Z G Luc, a été tué à l'arme blanche dans la nuit du 27 au 28 juin 2026 à Gagnoa. - La BRI a interpellé le suspect K Z, alias "Sromo Djata", 26 ans, moins de 48 heures après les faits près du CHR de Gagnoa. - L'arme du crime a été retrouvée sous le siège conducteur d'un véhicule de transport en commun à la gare routière de Gagnoa.
Auteur: Ivoirematin.com
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026

Commentaires (0)

🏆 Classement des commentateurs — soyez le premier à y figurer cette semaine !
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Incendie En Espagne: Au Moins 12 Morts Et 23 Disparus Dans Le Sud Du Pays, Le Bilan Pourrait S'aggraver
    International il y a 23 heures
  2. Post image
    2
    Pnd 2026-2030 : La Côte D’ivoire Vise 500 000 Emplois Industriels Et Accélère La Transformation De Ses Matières Premières
    Societe il y a 22 heures
  3. Post image
    3
    Pnd 2026-2030 : Ouattara Salue « La Confiance De La Communauté Internationale » Envers La Côte D’ivoire
    Economie il y a 23 heures
  4. Post image
    4
    La Belgique Veut Adopter Une Loi Autorisant La Police à Arrêter Directement à Leur Domicile Les Personnes Expulsables
    International il y a 23 heures
  5. Post image
    5
    Côte D’ivoire : Séguéla S’impose Comme Le Fleuron De Fortuna Mining Avec 2,6 Tonnes D’or Produites En Six Mois
    Economie il y a 18 heures
  6. Post image
    6
    La Boad Alerte Sur Les Arnaques Liées à Ses Recrutements Et Appels à La Vigilance
    Societe il y a 9 heures
  7. Post image
    7
    Venezuela: Le Bilan Du Double Séisme S'élève Désormais à 4 118 Morts
    International il y a 17 heures
  8. Post image
    8
    Coupe Du Monde 2026: Après L'élimination Du Maroc, Quel Bilan Tirer Du Parcours Des équipes Africaines?
    Sport il y a 23 heures
  9. Post image
    9
    Coupe Du Monde 2026: L’espagne S’en Sort Bien Face à La Belgique Et Défiera La France En Demi-finale
    International il y a 17 heures
  10. Post image
    10
    Attécoubé : Vaste Opération De Démolition Des Constructions Anarchiques Annoncée Dès Ce 13 Juillet
    Societe il y a 1 heure

Articles Tendances