societe

Auteur: Ivoirematin.com

Gagnoa : 48 heures après un meurtre au couteau, la BRI interpelle le principal suspect

Le quartier Libreville a été le théâtre d'un drame dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026. Un homme de 38 ans, identifié comme Z G Luc, planteur domicilié à Serihio, a perdu la vie à la suite d'une agression à l'arme blanche.

Alertés, les éléments de la Brigade de Recherche et d'Intervention (BRI) de Gagnoa ont aussitôt ouvert une enquête afin d'élucider les circonstances de ce meurtre.

Les premières constatations effectuées sur les lieux, appuyées par les témoignages recueillis, ont permis aux enquêteurs de remonter progressivement la piste d'un suspect. Les investigations ont conduit les policiers vers K Z, alias « Sromo Djata », âgé de 26 ans et résidant au quartier Sokoura Dioulabougou de Gagnoa.

Le mardi 30 juin 2026, soit moins de 48 heures après les faits, le présumé auteur a été localisé puis interpellé aux environs du Centre hospitalier régional (CHR) de Gagnoa.

Au cours de son audition, le suspect a reconnu son implication dans cette agression mortelle, selon des sources policières. Il a par ailleurs été formellement identifié par le témoin des faits lors d'une séance d'identification.

Les investigations se sont poursuivies et ont conduit les enquêteurs à retrouver l'arme présumée du crime. Celle-ci était dissimulée sous le siège conducteur d'un véhicule de transport en commun stationné à la gare routière de Gagnoa, où le mis en cause exerçait comme convoyeur.

Cette opération, menée avec célérité par la BRI de Gagnoa, a permis de faire rapidement la lumière sur cette affaire qui a plongé une famille dans le deuil.

Le suspect a été déféré devant le Tribunal de première instance de Gagnoa, où il devra répondre des faits qui lui sont reprochés.﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un homme de 38 ans, Z G Luc, a été tué à l'arme blanche dans la nuit du 27 au 28 juin 2026 à Gagnoa. - La BRI a interpellé le suspect K Z, alias "Sromo Djata", 26 ans, moins de 48 heures après les faits près du CHR de Gagnoa. - L'arme du crime a été retrouvée sous le siège conducteur d'un véhicule de transport en commun à la gare routière de Gagnoa.