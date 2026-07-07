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Auteur: Ivoirematin

Koun-Fao accélère la construction d’infrastructures scolaires pour réduire le déficit en salles de classe

La mairie de Koun-Fao poursuit ses investissements dans le secteur de l’éducation afin de répondre au manque de salles de classe dans plusieurs établissements de la commune.

Dans cette dynamique, plusieurs bâtiments scolaires ont été réalisés ou sont en cours de construction pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et accompagner la hausse des effectifs. Cette politique s’inscrit dans la volonté des autorités municipales d’offrir un cadre d’enseignement plus adapté et de réduire progressivement le déficit d’infrastructures éducatives.

Selon le maire, ces réalisations témoignent de l’engagement de la municipalité en faveur de l’éducation, considérée comme un levier essentiel du développement local. Les nouvelles salles de classe permettront notamment de désengorger les établissements existants et de garantir un meilleur environnement de travail aux enseignants comme aux apprenants.

La commune entend poursuivre cet effort en collaboration avec les partenaires institutionnels afin de combler les besoins encore enregistrés dans plusieurs localités. Cette stratégie vise à renforcer durablement l’offre éducative et à assurer un accès plus équitable à une éducation de qualité pour les populations de Koun-Fao.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La mairie de Koun-Fao investit dans l'éducation pour répondre au manque de salles de classe dans plusieurs établissements. - Plusieurs bâtiments scolaires ont été réalisés ou sont en construction pour améliorer les conditions d'apprentissage et accompagner la hausse des effectifs. - Les nouvelles salles de classe visent à désengorger les établissements et garantir un meilleur environnement de travail pour enseignants et élèves.