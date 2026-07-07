Compass icon FIL ACTUALITÉS
Calendar icon
Saturday 11 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Ivoirematin TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Médias : Dr Yamoussa Coulibaly renouvelle son soutien à l’UNJCI

Auteur: Ivoirematin

il y a 4 jours 1035 Lectures 0 Commentaires | English
image

Médias : Dr Yamoussa Coulibaly renouvelle son soutien à l’UNJCI

L’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) a officiellement installé sa nouvelle équipe dirigeante, le samedi 4 juillet 2026, à la Maison de la presse d’Abidjan. Élue le 7 juin dernier à l’issue du 12ᵉ Congrès ordinaire électif, la présidente Marie-Laure N’Goran et les 24 membres de son Conseil exécutif ont pris leurs fonctions lors d’une cérémonie placée sous le signe du rassemblement et de la cohésion.

L’événement a réuni plusieurs personnalités du monde politique, institutionnel et médiatique, parmi lesquelles le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, des responsables d’organisations professionnelles, des directeurs de publication ainsi que des partenaires de la presse.

Parmi ces partenaires figurait Dr Yamoussa Coulibaly, Président-directeur général de Challenge Immobilier International (Chim-Inter), fidèle soutien de l’UNJCI depuis plusieurs années. Profitant de cette cérémonie, le chef d’entreprise a réaffirmé l’engagement constant de son groupe en faveur des professionnels des médias.

« C'est toujours un honneur d'être aux côtés des journalistes. La démocratie est basée sur l'information vraie et sur l'accompagnement des décideurs. Les journalistes travaillent à nous offrir cette information juste », a-t-il déclaré.

Dr Yamoussa Coulibaly a, par ailleurs, rappelé la solidité du partenariat qui unit Chim-Inter à l’organisation professionnelle. « Notre entreprise accompagne les journalistes depuis cinq ans. Nous connaissons la nouvelle présidente depuis longtemps et nous poursuivrons cette marche avec l’UNJCI. L’UNJCI est une institution. Quel que soit son dirigeant, nous resterons à ses côtés », a-t-il assuré.

À travers cette déclaration, il réaffirme la volonté de son entreprise de contribuer durablement au développement d’un paysage médiatique professionnel, crédible et responsable.

Le dirigeant n’a pas manqué de saluer les qualités humaines de la nouvelle présidente de l’UNJCI, qu’il considère comme un véritable atout pour l’avenir de l’organisation. « Nous sommes heureux que la nouvelle présidente soit une personne attachée à la solidarité, au rassemblement et à l’excellence », s’est-il réjoui.

Des valeurs qui rejoignent les ambitions affichées par la nouvelle équipe dirigeante, déterminée à renforcer la cohésion au sein de la corporation et à mieux défendre les intérêts des journalistes.

Prenant également la parole, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a félicité les nouveaux responsables de l’UNJCI tout en invitant les professionnels des médias à privilégier l’unité afin de relever ensemble les défis du secteur. Le collaborateur du Premier ministre Robert Beugré Mambé a réaffirmé l’engagement du gouvernement à accompagner le développement d’une presse libre, responsable et performante. « Nous soutenons une presse libre, responsable et performante. Le ministère de la Communication sera à vos côtés », a-t-il déclaré.

Avec cette investiture, l’UNJCI ouvre une nouvelle étape de son histoire sous la conduite de Marie-Laure N’Goran. En misant sur le rassemblement, la solidarité et la professionnalisation, le nouveau Conseil exécutif entend impulser une dynamique nouvelle au sein de la corporation. Le renouvellement du soutien de partenaires stratégiques comme Chim-Inter constitue, à cet égard, un levier important pour accompagner cette ambition et contribuer au rayonnement de la presse ivoirienne.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Dr Yamoussa Coulibaly, PDG de Chim-Inter, a réaffirmé son soutien à l'UNJCI lors de l'installation de la nouvelle équipe dirigeante le 4 juillet 2026. - Il a souligné que son entreprise accompagne les journalistes depuis cinq ans et continuera à soutenir l'UNJCI, qu'il considère comme une institution. - Il a salué la nouvelle présidente Marie-Laure N'Goran pour ses qualités de solidarité, de rassemblement et d'excellence.
Auteur: Ivoirematin
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026

Commentaires (0)

🏆 Classement des commentateurs — soyez le premier à y figurer cette semaine !
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Incendie En Espagne: Au Moins 12 Morts Et 23 Disparus Dans Le Sud Du Pays, Le Bilan Pourrait S'aggraver
    International il y a 23 heures
  2. Post image
    2
    Pnd 2026-2030 : La Côte D’ivoire Vise 500 000 Emplois Industriels Et Accélère La Transformation De Ses Matières Premières
    Societe il y a 22 heures
  3. Post image
    3
    Pnd 2026-2030 : Ouattara Salue « La Confiance De La Communauté Internationale » Envers La Côte D’ivoire
    Economie il y a 23 heures
  4. Post image
    4
    La Belgique Veut Adopter Une Loi Autorisant La Police à Arrêter Directement à Leur Domicile Les Personnes Expulsables
    International il y a 23 heures
  5. Post image
    5
    Côte D’ivoire : Séguéla S’impose Comme Le Fleuron De Fortuna Mining Avec 2,6 Tonnes D’or Produites En Six Mois
    Economie il y a 18 heures
  6. Post image
    6
    La Boad Alerte Sur Les Arnaques Liées à Ses Recrutements Et Appels à La Vigilance
    Societe il y a 9 heures
  7. Post image
    7
    Venezuela: Le Bilan Du Double Séisme S'élève Désormais à 4 118 Morts
    International il y a 17 heures
  8. Post image
    8
    Coupe Du Monde 2026: Après L'élimination Du Maroc, Quel Bilan Tirer Du Parcours Des équipes Africaines?
    Sport il y a 23 heures
  9. Post image
    9
    Coupe Du Monde 2026: L’espagne S’en Sort Bien Face à La Belgique Et Défiera La France En Demi-finale
    International il y a 17 heures
  10. Post image
    10
    Attécoubé : Vaste Opération De Démolition Des Constructions Anarchiques Annoncée Dès Ce 13 Juillet
    Societe il y a 1 heure

Articles Tendances