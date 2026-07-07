societe

Auteur: Ivoirematin

Médias : Dr Yamoussa Coulibaly renouvelle son soutien à l’UNJCI

L’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) a officiellement installé sa nouvelle équipe dirigeante, le samedi 4 juillet 2026, à la Maison de la presse d’Abidjan. Élue le 7 juin dernier à l’issue du 12ᵉ Congrès ordinaire électif, la présidente Marie-Laure N’Goran et les 24 membres de son Conseil exécutif ont pris leurs fonctions lors d’une cérémonie placée sous le signe du rassemblement et de la cohésion.

L’événement a réuni plusieurs personnalités du monde politique, institutionnel et médiatique, parmi lesquelles le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, des responsables d’organisations professionnelles, des directeurs de publication ainsi que des partenaires de la presse.

Parmi ces partenaires figurait Dr Yamoussa Coulibaly, Président-directeur général de Challenge Immobilier International (Chim-Inter), fidèle soutien de l’UNJCI depuis plusieurs années. Profitant de cette cérémonie, le chef d’entreprise a réaffirmé l’engagement constant de son groupe en faveur des professionnels des médias.

« C'est toujours un honneur d'être aux côtés des journalistes. La démocratie est basée sur l'information vraie et sur l'accompagnement des décideurs. Les journalistes travaillent à nous offrir cette information juste », a-t-il déclaré.

Dr Yamoussa Coulibaly a, par ailleurs, rappelé la solidité du partenariat qui unit Chim-Inter à l’organisation professionnelle. « Notre entreprise accompagne les journalistes depuis cinq ans. Nous connaissons la nouvelle présidente depuis longtemps et nous poursuivrons cette marche avec l’UNJCI. L’UNJCI est une institution. Quel que soit son dirigeant, nous resterons à ses côtés », a-t-il assuré.

À travers cette déclaration, il réaffirme la volonté de son entreprise de contribuer durablement au développement d’un paysage médiatique professionnel, crédible et responsable.

Le dirigeant n’a pas manqué de saluer les qualités humaines de la nouvelle présidente de l’UNJCI, qu’il considère comme un véritable atout pour l’avenir de l’organisation. « Nous sommes heureux que la nouvelle présidente soit une personne attachée à la solidarité, au rassemblement et à l’excellence », s’est-il réjoui.

Des valeurs qui rejoignent les ambitions affichées par la nouvelle équipe dirigeante, déterminée à renforcer la cohésion au sein de la corporation et à mieux défendre les intérêts des journalistes.

Prenant également la parole, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a félicité les nouveaux responsables de l’UNJCI tout en invitant les professionnels des médias à privilégier l’unité afin de relever ensemble les défis du secteur. Le collaborateur du Premier ministre Robert Beugré Mambé a réaffirmé l’engagement du gouvernement à accompagner le développement d’une presse libre, responsable et performante. « Nous soutenons une presse libre, responsable et performante. Le ministère de la Communication sera à vos côtés », a-t-il déclaré.

Avec cette investiture, l’UNJCI ouvre une nouvelle étape de son histoire sous la conduite de Marie-Laure N’Goran. En misant sur le rassemblement, la solidarité et la professionnalisation, le nouveau Conseil exécutif entend impulser une dynamique nouvelle au sein de la corporation. Le renouvellement du soutien de partenaires stratégiques comme Chim-Inter constitue, à cet égard, un levier important pour accompagner cette ambition et contribuer au rayonnement de la presse ivoirienne.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dr Yamoussa Coulibaly, PDG de Chim-Inter, a réaffirmé son soutien à l'UNJCI lors de l'installation de la nouvelle équipe dirigeante le 4 juillet 2026. - Il a souligné que son entreprise accompagne les journalistes depuis cinq ans et continuera à soutenir l'UNJCI, qu'il considère comme une institution. - Il a salué la nouvelle présidente Marie-Laure N'Goran pour ses qualités de solidarité, de rassemblement et d'excellence.