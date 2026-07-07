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Auteur: ivoirematin

Vavoua : Le SOSTECI appelle au respect des affiches de sensibilisation contre le travail des enfants

À Vavoua, le Comité de surveillance opérationnel de la stratégie de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture (SOSTECI) tire la sonnette d'alarme. L'organisation exhorte les populations locales à respecter et préserver les panneaux et affiches de sensibilisation implantés à travers la ville et dans les zones rurales.

Ces supports visuels, essentiels pour informer la communauté sur les dangers et l'illégalité de l'exploitation des mineurs dans les plantations de cacao, subissent régulièrement des dégradations ou des retraits abusifs. Le SOSTECI rappelle que ces outils de communication jouent un rôle crucial pour changer les mentalités et protéger l'avenir des enfants de la région.

Face à ces actes d'incivisme, les responsables du comité appellent à une prise de conscience collective et à l'implication de tous (parents, producteurs et leaders communautaires) afin de maintenir l'impact des campagnes d'information et d'éradiquer définitivement ce fléau.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le SOSTECI appelle les populations de Vavoua à respecter et préserver les affiches de sensibilisation contre le travail des enfants. - Ces panneaux, régulièrement dégradés ou retirés, sont essentiels pour informer sur les dangers de l'exploitation des mineurs dans la cacaoculture. - Le comité demande une prise de conscience collective des parents, producteurs et leaders communautaires pour maintenir l'impact des campagnes.