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Mondial 2026 : Messi sauve l'Argentine d'une élimination historique face à l'Égypte et envoie l'Albiceleste en quarts

Auteur: Ivoirematin.com

il y a 3 jours 1168 Lectures 0 Commentaires | English
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Mondial 2026 : Messi sauve l'Argentine d'une élimination historique face à l'Égypte et envoie l'Albiceleste en quarts

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Au terme d'un huitième de finale complètement renversant, l'Argentine a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en battant l'Égypte (3-2), lundi à Atlanta. Menés durant une grande partie de la rencontre, les champions du monde ont pu compter sur un Lionel Messi décisif, passeur puis buteur, pour inverser le cours du match et poursuivre leur rêve d'un deuxième sacre mondial consécutif.

Comme lors de leur précédent match face au Cap-Vert, les Argentins ont frôlé la catastrophe. Face à des Pharaons décomplexés et remarquablement organisés, l'Albiceleste a longtemps souffert avant de faire parler son expérience dans les dernières minutes.

Sacrée à sept reprises sur la scène africaine, l'Égypte disputait le premier huitième de finale de Coupe du monde de son histoire. Loin d'être impressionnés, les hommes de Mohamed Salah ont rapidement affiché leurs ambitions. Dès la 15e minute, sur un corner joué à deux, Ashour élimine plusieurs défenseurs avant de servir Attia, dont le centre trouve Ibrahim. De la tête, ce dernier trompe Emiliano "Dibu" Martinez et fait exploser de joie les supporters égyptiens (1-0).

L'Argentine obtient rapidement une occasion en or de revenir au score lorsque l'arbitre français François Letexier accorde un penalty après une faute de Hassan sur Nicolas Tagliafico. Mais Lionel Messi voit sa tentative repoussée par le gardien Shobeir (21e). L'attaquant argentin devient ainsi le premier joueur à manquer deux penalties au cours d'une même édition de la Coupe du monde.

Malgré une domination croissante, les champions du monde se heurtent ensuite à une défense égyptienne parfaitement disciplinée et à un Shobeir impérial dans ses cages. Les multiples tentatives argentines sont repoussées par le portier des Pharaons ou par les montants, laissant le suspense entier jusqu'à la pause.

Letexier sous les projecteurs

Au retour des vestiaires, François Letexier se retrouve au cœur des débats. Il stoppe d'abord une contre-attaque prometteuse de Mohamed Salah pour sanctionner une faute sur Leandro Paredes. Quelques minutes plus tard, après intervention de la VAR, il refuse un deuxième but égyptien en raison d'une faute commise au départ de l'action.

Ce n'est toutefois que partie remise. À la 67e minute, Salah mène une nouvelle transition rapide, Hassan déborde côté droit avant de servir Ziko, qui conclut avec sang-froid pour doubler la mise (2-0).

L'incroyable réveil de l'Albiceleste

Dos au mur, l'Argentine trouve enfin les ressources nécessaires pour renverser la situation. À la 79e minute, Cristian Romero surgit dans le dos de la défense pour reprendre un centre parfaitement dosé de Lionel Messi et réduire l'écart (2-1).

Quatre minutes plus tard, le capitaine argentin se transforme cette fois en buteur. Profitant d'un ballon mal repoussé, Messi déclenche une demi-volée imparable qui remet les deux équipes à égalité (2-2).

Alors que l'Égypte pousse pour reprendre l'avantage et réclame un penalty dans les derniers instants, l'Argentine frappe une dernière fois. Lancé en contre-attaque, Lautaro Martinez centre vers Enzo Fernandez, seul dans la surface. Le milieu de terrain ne laisse aucune chance à Shobeir et offre la victoire aux siens dans le temps additionnel (90e+2, 3-2).

Cruelle désillusion pour les Pharaons, qui auront longtemps cru réaliser l'exploit face aux champions du monde. Malgré l'élimination, les Égyptiens quittent la compétition avec les honneurs après un parcours historique.

L'Argentine, elle, poursuit sa route vers un quatrième titre mondial et affrontera en quarts de finale le vainqueur de la rencontre entre la Colombie et la Suisse.

﻿﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'Argentine a battu l'Égypte 3-2 en huitième de finale du Mondial 2026, après avoir été menée 2-0. - Lionel Messi a été décisif : il a manqué un penalty, puis a délivré une passe décisive et marqué un but pour égaliser. - Enzo Fernandez a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, offrant à l'Argentine une place en quarts de finale.
Auteur: Ivoirematin.com
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026

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