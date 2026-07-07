Compass icon FIL ACTUALITÉS
Calendar icon
Saturday 11 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Ivoirematin TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Vidéo

« Ce match était clairement truqué » : l’Égypte crie au scandale d’arbitrage après la remontada de l’Argentine !

Auteur: footmercato

il y a 3 jours 467 Lectures 0 Commentaires | English
image

« Ce match était clairement truqué » : l’Égypte crie au scandale d’arbitrage après la remontada de l’Argentine !

🎧 Écouter l'article
0:00
--:--

Renversés au terme d’un huitième de finale complètement fou face à l’Argentine (3-2), ce mardi à Atlanta, les Égyptiens ont quitté la Coupe du Monde 2026 avec un immense sentiment d’injustice. Après la rencontre, plusieurs membres de la sélection égyptienne ont vivement critiqué les choix arbitrales de François Letexier.

L’aventure de l’Égypte dans cette Coupe du Monde 2026 a pris fin de la pire des façons. Opposés à l’Argentine, championne du monde en titre, les hommes d’Hossam Hassan ont longtemps cru tenir l’exploit. Après l’ouverture du score de Yasser Ibrahim (15e), puis le but du break inscrit par Ziko au retour des vestiaires (67e), les Pharaons menaient face à une Albiceleste en manque d’inspiration (0-2). Mais les partenaires de Lionel Messi ont totalement renversé la rencontre dans les 13 dernières minutes grâce à Cristian Romero, à La Pulga et à Enzo Fernández, auteur du but de la victoire dans le temps additionnel (3-2).

Au-delà de ce scénario cruel, c’est surtout l’arbitrage de François Letexier qui a suscité la colère des Égyptiens. Les Pharaons ont notamment contesté l’annulation du but d’Hassan à la 58e minute de jeu, finalement annulé à la suite une faute d’Attia sur Lisandro Martínez au départ de l’action. Une décision qui aurait pu permettre à l’Égypte de faire le break bien plus tôt. Après le coup de sifflet final, Ziko n’a d’ailleurs pas caché sa frustration. 

Les Pharaons crient au scandale !

« Félicitations à l’Argentine pour la Coupe du Monde ! Tournoi truqué ! L’arbitre était injuste. Injuste. Injuste. Il a constamment essayé de nous arrêter et voulait nous faire taire sur le terrain », s’est tout simplement emporté le buteur égyptien en visant directement le corps arbitral. Dans la foulée de sa sortie, le sélectionneur des Pharaons, Hossam Hassan, en a rajouté une couche, déplorant les choix de M. Letexier. « Je vais dire ce que je pense, quelles qu’en soient les conséquences : ce match était clairement truqué, et le monde entier l’a vu. Et je voudrais ajouter une chose : s’ils veulent tant que l’Argentine gagne, pourquoi ont-ils appelé tout le monde à venir participer ? », a-t-il sorti au terme de la rencontre.

« Tout est question de marketing et d’argent. Ils veulent que Messi, champion du monde, reste en course dans le tournoi. Dans le football beaucoup de choses se jouent en dehors du terrain au gré des intérêts, ce qui s’est passé est injuste. L’Égypte méritait sa qualification, nous avons été supérieurs à l’Argentine. » Toute proche de la qualification, l’Égypte l’a donc très mauvaise et quitte cette 23e édition de la Coupe du Monde avec un sentiment d’injustice pleinement assumée. L’Argentine, elle, miraculée, affrontera le vainqueur de Suisse-Colombie, en quart de finale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'Égypte a été éliminée par l'Argentine (3-2) après avoir mené 2-0, dans un match marqué par une polémique arbitrale. - Le but égyptien d'Hassan à la 58e minute a été annulé pour une faute, ce que les Égyptiens contestent vivement. - Le sélectionneur Hossam Hassan et le buteur Ziko accusent l'arbitre François Letexier d'avoir truqué le match en faveur de l'Argentine.
Auteur: footmercato
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026

Commentaires (0)

🏆 Classement des commentateurs — soyez le premier à y figurer cette semaine !
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Incendie En Espagne: Au Moins 12 Morts Et 23 Disparus Dans Le Sud Du Pays, Le Bilan Pourrait S'aggraver
    International il y a 23 heures
  2. Post image
    2
    Pnd 2026-2030 : La Côte D’ivoire Vise 500 000 Emplois Industriels Et Accélère La Transformation De Ses Matières Premières
    Societe il y a 22 heures
  3. Post image
    3
    Pnd 2026-2030 : Ouattara Salue « La Confiance De La Communauté Internationale » Envers La Côte D’ivoire
    Economie il y a 23 heures
  4. Post image
    4
    La Belgique Veut Adopter Une Loi Autorisant La Police à Arrêter Directement à Leur Domicile Les Personnes Expulsables
    International il y a 23 heures
  5. Post image
    5
    Côte D’ivoire : Séguéla S’impose Comme Le Fleuron De Fortuna Mining Avec 2,6 Tonnes D’or Produites En Six Mois
    Economie il y a 18 heures
  6. Post image
    6
    La Boad Alerte Sur Les Arnaques Liées à Ses Recrutements Et Appels à La Vigilance
    Societe il y a 9 heures
  7. Post image
    7
    Venezuela: Le Bilan Du Double Séisme S'élève Désormais à 4 118 Morts
    International il y a 17 heures
  8. Post image
    8
    Coupe Du Monde 2026: Après L'élimination Du Maroc, Quel Bilan Tirer Du Parcours Des équipes Africaines?
    Sport il y a 23 heures
  9. Post image
    9
    Coupe Du Monde 2026: L’espagne S’en Sort Bien Face à La Belgique Et Défiera La France En Demi-finale
    International il y a 17 heures
  10. Post image
    10
    Attécoubé : Vaste Opération De Démolition Des Constructions Anarchiques Annoncée Dès Ce 13 Juillet
    Societe il y a 1 heure

Articles Tendances