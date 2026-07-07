Cameroun : Neuf civils tués et neuf blessés dans une attaque de Boko Haram à l'Extrême-Nord
Une nouvelle tragédie a frappé la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2026, des assaillants lourdement armés du groupe terroriste Boko Haram ont pris pour cible le village de Milari, situé à moins de dix kilomètres de la ville de Kousseri. Le bilan de cette incursion nocturne est lourd : neuf morts et neuf blessés parmi la population civile.
Selon les informations rapportées par le quotidien L'Œil du Sahel, cet acte d'une extrême violence s'apparente à une vengeance de la part du groupe armé. Les villageois avaient récemment découvert une cache d'armes appartenant aux terroristes et l'avaient signalée aux autorités en leur remettant le matériel.
Toutes les victimes décédées ont pu être identifiées par les autorités locales :
Les corps ont été officiellement restitués à leurs proches pour les inhumations. Quant aux neuf blessés, ils ont été immédiatement évacués vers les centres de santé de Kala-Kafra et de Kousseri, où ils reçoivent actuellement des soins intensifs.
Au lendemain du drame, le préfet du département du Logone-et-Chari, Mathias Fombele Tayem, s'est rendu sur les lieux de l'attaque. En plus de transmettre le message de solidarité et le soutien de l'État aux familles endeuillées, le chef de l'administration s'est rendu au chevet des blessés et a entamé une évaluation des besoins humanitaires et sécuritaires d'urgence pour les populations touchées.
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