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Auteur: ivoirematin

Cameroun : Neuf civils tués et neuf blessés dans une attaque de Boko Haram à l'Extrême-Nord

Une nouvelle tragédie a frappé la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2026, des assaillants lourdement armés du groupe terroriste Boko Haram ont pris pour cible le village de Milari, situé à moins de dix kilomètres de la ville de Kousseri. Le bilan de cette incursion nocturne est lourd : neuf morts et neuf blessés parmi la population civile.

Les mobiles de l'attaque : une mesure de représailles

Selon les informations rapportées par le quotidien L'Œil du Sahel, cet acte d'une extrême violence s'apparente à une vengeance de la part du groupe armé. Les villageois avaient récemment découvert une cache d'armes appartenant aux terroristes et l'avaient signalée aux autorités en leur remettant le matériel.

L'identité des victimes civiles

Toutes les victimes décédées ont pu être identifiées par les autorités locales :

Halid Halal (55 ans) Sale Aboukoudja (50 ans) Imar Adoum (40 ans) Mahamat Issa (32 ans) Allawane Ramadan (30 ans) Awat Djibrine (30 ans) Sakine Abdoulaye (25 ans) Ahouna Djibrine (18 ans) (Note : Le neuvième défunt n'est pas nommé individuellement dans le rapport initial).

Les corps ont été officiellement restitués à leurs proches pour les inhumations. Quant aux neuf blessés, ils ont été immédiatement évacués vers les centres de santé de Kala-Kafra et de Kousseri, où ils reçoivent actuellement des soins intensifs.

Réaction des autorités

Au lendemain du drame, le préfet du département du Logone-et-Chari, Mathias Fombele Tayem, s'est rendu sur les lieux de l'attaque. En plus de transmettre le message de solidarité et le soutien de l'État aux familles endeuillées, le chef de l'administration s'est rendu au chevet des blessés et a entamé une évaluation des besoins humanitaires et sécuritaires d'urgence pour les populations touchées.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Neuf civils ont été tués et neuf blessés lors d'une attaque nocturne de Boko Haram contre le village de Milari, près de Kousseri, dans l'Extrême-Nord du Cameroun. - L'attaque est présentée comme une mesure de représailles après que des villageois ont découvert et remis une cache d'armes des terroristes aux autorités. - Le préfet du Logone-et-Chari, Mathias Fombele Tayem, s'est rendu sur place pour soutenir les familles et évaluer les besoins humanitaires et sécuritaires urgents.