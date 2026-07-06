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Auteur: Derome

Éducation : MAFONDATION clôture avec succès l’opération « Sauver l’Année Scolaire »

Après plusieurs jours de mobilisation sur le terrain, Mafondation a officiellement mis fin à son opération humanitaire d’urgence baptisée « Sauver l’Année Scolaire », destinée aux élèves et étudiants victimes des déguerpissements et des inondations dans les communes de Koumassi et Port-Bouët. Cette initiative a permis d’accompagner plus de 205 jeunes candidats aux examens à grand tirage, notamment le BEPC, le Baccalauréat et le BTS.

Lancée dans un contexte marqué par de nombreuses difficultés sociales, l’opération visait à aider les élèves ayant perdu leurs documents administratifs essentiels à la suite des déguerpissements ou des intempéries. Grâce à cette intervention, les bénéficiaires ont pu reconstituer leurs cartes nationales d’identité et leurs extraits d’acte de naissance, documents indispensables à la participation aux examens officiels.

Plus de 205 bénéficiaires dans deux communes

Selon le bilan officiel présenté par la Fondation, l’opération a couvert les communes de Koumassi et de Port-Bouët, notamment les quartiers de Campement, Zimbabwe, Vridi Canal et Vridi 3, ainsi que plusieurs zones environnantes touchées par les déguerpissements et les inondations. Au total, plus de 205 enfants et jeunes ont bénéficié de l’accompagnement de la Fondation, avec le soutien de plus d’une vingtaine de bénévoles mobilisés pour la circonstance.

Une prise en charge complète des bénéficiaires

Au-delà de l’assistance administrative, Mafondation a déployé un dispositif de soutien global. Les actions menées ont notamment porté sur la prise en charge intégrale des frais liés à la reconstitution des documents officiels, la distribution de kits et de tenues scolaires aux candidats au Baccalauréat, l’hébergement temporaire d’élèves auprès de tuteurs volontaires ainsi que le financement des frais de transport et de subsistance durant la période des examens. Aucun frais n’a été demandé aux familles bénéficiaires.

Pour les responsables de la Fondation, cette opération a permis non seulement de préserver le parcours scolaire de centaines de jeunes, mais aussi de sensibiliser les autorités et l’opinion publique aux difficultés rencontrées par les populations affectées. Mafondation estime que les réactions enregistrées au plus haut niveau de l’État ainsi que l’implication de différents acteurs communautaires témoignent de la pertinence et de l’impact de cette action sociale.

L’éducation comme priorité

À travers cette initiative, la Fondation affirme avoir atteint son objectif principal : empêcher que des élèves déjà fragilisés par la perte de leur logement ou de leurs biens ne soient également privés de leur droit à l’éducation. Elle souligne que l’opération a également apporté un soutien moral aux familles touchées, tout en réaffirmant l’importance de préserver l’accès à l’éducation en toutes circonstances.

La cofondatrice et présidente de Mafondation, Aïssata Camara, a salué l’engagement des bénévoles et des familles d’accueil qui ont contribué au succès de l’opération. « Aucun élève ne doit perdre son année scolaire à cause de circonstances indépendantes de sa volonté », a-t-elle déclaré, réaffirmant la volonté de la Fondation de poursuivre ses actions en faveur de la protection de l’enfance, de l’éducation et de la solidarité envers les populations vulnérables.

Par cette initiative, Mafondation confirme son rôle d’acteur engagé dans la promotion de l’éducation et de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire, tout en apportant une réponse concrète aux défis auxquels sont confrontées les populations les plus fragiles.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'opération « Sauver l'Année Scolaire » de MAFONDATION a accompagné plus de 205 jeunes candidats aux examens (BEPC, Bac, BTS) à Koumassi et Port-Bouët. - Les bénéficiaires ont reçu une prise en charge complète : reconstitution de documents officiels, kits scolaires, hébergement temporaire et frais de transport. - La présidente Aïssata Camara a salué l'engagement des bénévoles et réaffirmé la priorité de l'éducation pour les populations vulnérables.